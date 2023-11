पाकिस्तान के लिए खुले सेमी फाइनल के रास्ते, बस करना होगा यह काम पाकिस्तान टीम अभी भी सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं, जानें सभी समीकरण

Pakistan Team Semi Final Qualification Scenario : क्रिकेट विश्व कप दिन-ब-दिन सेमीफ़ाइनल के करीब पहुँच रहा है और जब हमने सोचा कि अब तक हम सभी टीमों को जान चुके हैं कि सेमीफ़ाइनलिस्ट कौन होगा, तभी हर टीम के लिए सेमीफ़ाइनल के समीकरण और परिदृश्य दिलचस्प हो गए। दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद फैंस ने सोचा कि Pakistan Cricket Team विश्व कप से लगभग बाहर हो गई है और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम के फाइनल में पहुंचने की अभी भी संभावना है, समस्या केवल यह है कि अब यह पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं है। अपने शुरुआती दो गेम जीतने के बाद लगातार हारकर उन्होंने कमान खो दी है, लेकिन अब वे जो कर सकते हैं, वह यह है कि उनके लिए जो बचा है उसे संभालें और उस पर काम करें।

उन्होंने 31 अक्टूबर को कोलकाता में बांग्लादेश को अच्छे अंतर से हराकर इस काम की अच्छी शुरुआत कर दी है, और अब वे -0.024 रन रेट और 6 अंकों के साथ विश्व कप अंक तालिका में 5वें स्थान पर हैं और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ उनके 2 गेम बाकी हैं तो यह कुछ ऐसे समीकरण हैं जो अगर बाबर आज़म की टीम के पक्ष में जाते हैं तो वे पॉइंट्स टेबल के 'Top 4' में अपनी जगह बना सकते हैं।

विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तानी टीम के समीकरण

1. पाकिस्तान की टीम के लिए फाइनल में पहुंचने की राह वास्तव में कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, पहली चीज जो उन्हें करनी है वह है अपने अगले मैच जीतना जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं और भारत बनाम श्रीलंका मैच में पाकिस्तान टीम चाहेगी कि भारत, श्रीलंका को हरा दे तो श्रीलंका पूरी तरह समीकरण से बाहर हो जाएगी। श्रीलंका इस वक़्त 4 पॉइंट्स के साथ सातवे नंबर पर हैं और उनके अभी तीन मैच बाकी हैं।

2. अफगानिस्तान लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है और 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और उनके अगले तीन मैच नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, अब पाकिस्तान टीम चाहेगी कि अफगानिस्तान अपने अगले 2 मैच हार जाए ताकि वह आगे न बढ़ सके क्योंकि अभी अफगानिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ छठे स्ताहन पर हैं और उनके तीन मैच बाकी हैं, अगर वे तीन में से दो भी जीत जाते हैं तो उनके पास हो जाएंगे 10 प्वाइंट, जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, फिर यहाँ पर Net Run Rate तय करेगा कि कोनसी टीम आगे जाएगी।

3. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 8 अंक हैं और वे तालिका में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, अब न्यूजीलैंड के पास तीन मैच और हैं, एक दक्षिण अफ्रीका के साथ और दूसरा पाकिस्तान और तीसरा श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान की टीम जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने की पूरी कोशिश करेगी, वे यह भी चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दें ताकि न्यूजीलैंड 8 अंक हासिल कर सके और पाकिस्तान से पीछे रहे, और भले ही न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका के खिलाफ एक मैच भी जीत जाए, वे चाहेंगे कि उनका नेट रन रेट उनकी तुलना में बेहतर न हो ताकि 10 पॉइंट्स पर आकर वे न्यूजीलैंड से ऊपर जा सकते हैं।

4. पाकिस्तान टीम चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया अपने अगले तीनों मैच हार जाए क्योंकि उनके अभी 8 अंक हैं, लेकिन यह असंभव के बराबर है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी फॉर्म में है और उनके अगले तीन मैच इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हैं।

तो ये कुछ समीकरण हैं जो अगर पाकिस्तान के पक्ष में जाते हैं तो हम 1992 विश्व कप के विजेताओं को वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में भी खेलते हुए देख सकते हैं।