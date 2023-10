पहले पॉवरप्ले में ही टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, हार्दिक 3 गेंदें डालकर ही हुए चोटिल

When you know Hardik Pandya is injured.

and you see Virat kohli bowling.#INDvsBAN pic.twitter.com/hXcBOVy3Y6 — Jai Upadhyay (@jay_upadhyay14) October 19, 2023

We can't afford Hardik Pandya's injury in this World Cup. Hope he's fine. #INDvsBAN pic.twitter.com/K389Y5EuTR

— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 19, 2023

So much hinges on Hardik Pandya’s ankle; and not just this game but the World Cup overall #INDvsBAN

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) October 19, 2023

INDvsBANG भारत बनाम बांग्लादेश के मैच में भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जब 9वां ओवर डालने आए तो वह बांग्लादेश सलामी बल्लेबाज लिट्टन दास की एक स्ट्रेट ड्राइव को रोकने के प्रयास में खुद को चोटिल कर बैठे। ऐसे में सिर्फ 3 गेंद डालकर ही उनको पवैलियन जाना पड़ा।बांग्लादेश के खिलाफ पहली सफलता का इंतजार कर रहे रोहित शर्मा ने गेंद हार्दिक पांड्या की ओर फेंकी थी लेकिन बात उल्टी पड़ गई। लिट्टन दास ने ड्राइव मारकर एक कवर्स में और एक स्ट्रेट में चौका बटोरा लेकिन दूसरा चौका भारत को ज्यादा भारी पड़ गया।पंड्या को असहज महसूस हो रहा था और दाहिने टखने पर पट्टी बांधने के बाद वह उठे तो भी लड़खड़ाकर चल रहे थे । उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और उनकी जगह फील्डिंग के लिये सूर्यकुमार यादव उतरे। पंड्या का अधूरा ओवर विराट कोहली ने पूरा किया जिसे देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया ।वह दुबारा उठे मैदान पर फीजियों को भी बुलाया गया लेकिन वह रन एप लेने की भी स्थिति में नहीं थे। ऐसे में उनको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा और उनका ओवर विराट कोहली को पूरा करना पड़ा। पहले पॉवरप्ले के अंत तक बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज 63 रन जोड़ चुके थे।बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने भारत के खिलाफ बृहस्पतिवार को विश्व कप के मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टार हरफनमौला और कप्तान शाकिब अल हसन चोट के कारण यह मैच नहीं खेल सकेंगे।भारत ने टीम मे कोई बदलाव नहीं किया है जबकि बांग्लादेश टीम में तसकीन अहमद की जगह हसन महमूद खेलेंगे।