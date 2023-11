286 रनों पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के वोक्स ने लिए 4 विकेट

Gopal Rai's advice regarding pollution in Delhi: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को केंद्र सरकार से वाहन जनित प्रदूषण (pollution) से निपटने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 (CNG, electric and BS-6) वाहनों को अनुमति देने का आग्रह किया।