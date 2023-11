न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड 401 रनों का वनडे विश्वकप स्कोर

इस मैच में Rachin Ravindra ने शतक जड़ा और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। यह उनका पहला वर्ल्ड कप है और वह अपने पहले वनडे विश्व कप में 500 रन पूरे करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। (Rachin Ravindra youngest cricketer to complete 500 runs in his debut of odi world cup) सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटरों में जॉनी बेयरस्टो (532 रन 2019 विश्व कप) रचिन रवींद्र (517 2023 विश्व कप*) और बाबर आजम (474 ​​2019 विश्व कप) शामिल हैं,