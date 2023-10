'शाहिद अफरीदी ने मुझे धर्म परिवर्तन के लिए किया था मजबूर', दानिश कनेरिया ने किया बड़ा खुलासा

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया (Danish Kaneria), जो पाकिस्तान के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू खिलाड़ी हैं, ने अपने क्रिकेट करियर में भेदभाव के आरोपों का खुलासा किया है (Allegations of discrimination by Danish Kaneria), उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) पर आरोप लगाया कि वह दानिश को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इंजमाम उल हक (Inzamam-ul-Haq) एकमात्र कप्तान थे जिन्होंने उनका समर्थन किया और शाहिद अफरीदी सहित अन्य खिलाड़ियों उन्हें परेशान किया करते थे।

दिनेश कनेरिया अपने चचेरे भाई अनिल दलपत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू थे। (Dinesh Kaneria was the second Hindu to play for the Pakistan cricket team after his cousin Anil Dalpat) 2000 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले कनेरिया ने अपना करियर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर के रूप में समाप्त किया। 61 टेस्ट मैचों में, कलाई के स्पिनर ने 34.79 के औसत से 261 विकेट लिए, जिसमें 15 बार पांच विकेट और 2 बार दस विकेट लिए। हालाँकि, उनका करियर विवादों से भरा रहा। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए डेनिश कनेरिया पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था (England and Wales Cricket Board ban on Danish Kaneria)। इस बैन को लेकर उन्होंने कई बार आवाज उठाई

