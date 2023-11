2 मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया हमें हारा मान लिया था, जानिए विजेता खिलाड़ियों ने क्या कहा

A World Test Championship, an Ashes retainment and a World Cup title makes for a special year for our captain and his team! pic.twitter.com/9UQa8YjhIl — Cricket Australia (@CricketAus) November 20, 2023

What a feeling couldn’t be prouder to be a part of this team. pic.twitter.com/NuowGZRAKV — Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) November 19, 2023

Well did you see that happening?? We did, come on Australia. 0-2 and written off pic.twitter.com/8Jz3ZztPIF — David Warner (@davidwarner31) November 19, 2023

AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने रविवार को आईसीसी विश्वकप का खिताबी मुकाबले जीतने पर कहा कि मार्नस लाबुशेन और हेड ट्रैविस का योगदान काबिल ए तारीफ है।ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, “हम टूर्नामेंट में अधिकतर बार बल्लेबाज़ी कर के आए थे लेकिन हमने सोचा आज बल्लेबाजी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। पिच समय के साथ धीमी हो रही थी लेकिन हेड ने अच्छी बल्लेबाज़ी की। और गेंदबाजी में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। 300 के स्कोर तक में भारत को रोकना इस विकेट पर अच्छा होता और हम उन्हें 240 पर रोकने में ही सफल हो गए। मार्नस और खासकर ट्रैविस ने वही किया जो वे करते आए हैं।ट्रैविस पहले चोटिल थे लेकिन मेडिकल टीम की सहायता से हम उन्हें वापस ला पाए और जिस तरह का उन्होंने योगदान दिया वह काबिल ए तारीफ़ है। भारत में क्रिकेट को लेकर जुनून अलग ही स्तर पर है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कर जीतना अविश्वसनीय है।”ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी।इस अवसर पर मैच में शतक बनाने वाले ट्रेविस हेड ने कहा कि मुकाबला जीतने के बाद बेहद अच्छा लग रहा है। मैं बेहद उत्साहित हूं। यह चोट के साथ घर पर विश्वकप देखने की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। मैं नर्वस था लेकिन जिस तरह से मार्नस ने खेला वह वाकई लाजवाब है, उन्होंने दबाव पर बेहद अच्छे ढंग से काबू पाया। मिच (मिचेल मार्श) को भी श्रेय देना होगा जिस तरह से उन्होंने खेल को योजनाबद्ध तरीके सेट किया।लाबुशेन ने कहा, “आज जो हमने हासिल किया है वो वाक़ई अविश्वसनीय है। भारत टीम ऑफ़ द टूर्नामेंट था। लेकिन आपको पता होता है कि जब आप अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं। मेरे पास बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं दो महीने पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में भी नहीं था।”मैक्सवेल ने कहा, “हेड ने जिस तरह से बल्लेबाज़ी की वह वाक़ई लाजवाब है। मैंने तो यह सोचा भी नहीं था कि मेरी बल्लेबाज़ी नहीं आएगी लेकिन जिस तरह से हेड ने बुमराह के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी की वह अविश्वसनीय है।डेविड वॉर्नर ने कहा, “शुरुआत में भारत ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन गेंदबाज़ों को श्रेय देना होगा। हमारे तीन विकेट भी जल्दी गिर गए थे लेकिन हेड और लाबुशेन ने अच्छी पारियां खेली। खासकर हेड ने चोटिल होने के बाद वापसी की थी लेकिन अंत में सबकुछ सही रहा।”