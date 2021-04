बेबस ब्यूरोक्रेसी : साहब लोगों को गुस्सा क्यों आता है...

उनकी मजबूरी ना तो ब्यूरोक्रेट्‍स समझ रहे हैं और ना ही नेता। जहां से भी ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाएं मिलने की खबर आती है, तड़पते कोरोना मरीज को राहत पहुंचाने की आस में परिजन उस दर पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अधिकांश लोग इस भागदौड़ के बाद भी हताश ही होते हैं।

क्या कसूर था इस महिला का : ऐसा ही कुछ नोएडा की एक महिला तीमारदार के साथ हुआ। CMO के पास मदद के लिए पहुंची महिला ने गिड़गिड़ाते हुए अधिकारी से इंजेक्शन मांगा, इस पर उसे जेल भिजवाने तक की धमकी दे दी गई।

क्या कसूर था इस महिला का? वह तो बेबस थी, उसे किसी ने अधिकारी से मिलने की सलाह दी और वह CMO साहब के पास दौड़ी चली आई। क्यों साहब ने मदद मांग रही इस महिला के साथ इस तरह बर्ताव किया?

#WATCH Noida | Families of #COVID19 patients touch the feet of Chief Medical Officer (CMO) Deepak Ohri, requesting him that they be provided with Remdesivir. (27.04.2021) pic.twitter.com/zX4ne027Mr

डीएम साहब को ये क्या हुआ : कुछ इसी तरह का बर्ताव पश्चिमी त्रिपुरा में डीएम शैलेश कुमार यादव ने भी एक शादी समारोह में किया। उन्होंने सोमवार की रात आयोजित एक विवाह समारोह में रेड डालकर जिस तरह का निरंकुश और अमानवीय व्यवहार किया है, उसकी सर्वत्र आलोचना हो रही है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए पर क्या डीएम साहब का सजा देने का तरीका सही था।

डीएम ने मांगी माफी : इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं त्रिपुरा भाजपा विधायक दल ने सरकार को ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर शैलेश कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की। चौतरफा विरोध के बाद साहब ने पूरी घटना के लिए माफी मांग ली।



In #Tripura,#Agartala how DM is treated the people is shameful.

They are simply questioning him, and his response is like an uneducated person..



Can he show the same power to the local Counselors, MLA's or MP's? Or its just reserved for common people? pic.twitter.com/q1iejWYx7H