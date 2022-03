चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO की बड़ी चेतावनी, आ सकता है बड़ा उछाल, भारत में भी अलर्ट

पिछले कुछ हफ्तों से कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन में एक बार फिर कोरोना ने सभी को परेशान कर दिया है। इस बीच ने दुनियाभर के देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। दुनियाभर के तमाम देशों में कोरोना के हालात देखते हुए में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है।खबरों के अनुसार, कोरोना महामारी ने पिछले करीब 2 साल से दुनियाभर में तबाही मचाई है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से इसके मामले लगातार कम हो रहे हैं, जिससे तमाम देशों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है।WHO ने दुनियाभर के देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। इसका कारण ये है कि कोरोना की टेस्टिंग लगातार कम हो रही है और पिछले कुछ हफ्तों से केस भी कम दर्ज किए जा रहे हैं।इसके अलावा WHO ने ये भी बताया कि किन देशों में केस सबसे ज्यादा हो सकते हैं। WHO के मुताबिक एशिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ देशों में बढ़ना भी शुरू हो चुके हैं। गौरतलब है कि WHO की चेतावनी ऐसे वक्त सामने आई है जब चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।चीन में एक बार फिर कोरोना ने सभी को परेशान कर दिया है, इसके चलते कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, वहीं बाकी इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। यहां ओमिक्रोन के सब वेरिएंट BA.2 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ओमिक्रोन के बाद अब एक नया वेरिएंट भी सामने आया है।दुनियाभर के तमाम देशों में कोरोना के हालात देखते हुए भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के हालात पर नजर बनाए रखें।