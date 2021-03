सोनू सूद ने फिर दिखाई दरियादिली, ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को गिफ्ट करेंगे मोबाइल

मुंबई। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों के मददगार बने बॉलीवुड अभिनेता ने ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को देने का फैसला लिया है।

सोनू सूद देश का भविष्य बेहतर बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप देने के बाद अब सोनू ने ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को मोबाइल फोन देने का भी फैसला लिया है। यह उन बच्चों को दिया जाएगा जो फोन स्मार्ट फोन खरीदने में समर्थ नहीं हैं।

सोनू सूद को एक एजुकेशन ऑर्गनाइजेशन ने ट्वीट करके उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने बच्चों के लिए मोबाइल फोन की मांग की थी जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने ट्वीट किया, पूजा, आफिया दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं। ये ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप इनकी पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन प्रोवाइड करा दीजिए।

इस ट्वीट के जवाब में सोनू सूद ने लिखा कि कोई भी स्टूडेंट बिना पढ़ाई के नहीं रहेगा। आप सभी के लिए फोन भेज रहा हूं।



No student will miss their education.. Sending phones for everyone.@SoodFoundation https://t.co/mAzVMgGkad