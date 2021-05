7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर रेलवे के सैकड़ों कोविड केयर डिब्बे, मरीजों ने ली ‘राहत की सांस’

रेलवे ने कोविड-19 के सामान्य मरीजों के उपचार के वास्ते उसके पृथक-वास डिब्बों को देश के 7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर तैनात किया गया है। उसने विभिन्न राज्यों को 298 डिब्बे सौंपे हैं और उनमें 4700 से अधिक बिस्तर हैं। इन डिब्बों में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है।

इन्हें मिलाकर रेलवे अब तक 4400 कोविड केअर कोचों में 70,000 आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध करा चुका है।

Indian Railways has deployed 21 equipped with all essential facilities and Oxygen cylinders at Palghar, Maharashtra



These coaches have separate coach for Doctors and Medical Staff along with 378 bed for Corona infected patients. pic.twitter.com/uN608RuVnu