आप नेता राघव चड्ढा कोरोनावायरस से संक्रमित

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। चड्ढ़ा ने बताया कि उनमें अभी तक संक्रमण के कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं लेकिन वह एहतियाती तौर पर कुछ दिन तक पृथक-वास में रहेंगे।

आप के प्रवक्ता ने ट्वीट किया ‍कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं। मैं पिछले कुछ दिनों में प्रत्यक्ष रूप से मेरे सम्पर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप अपनी जांच कराएं और सभी एहतियाती उपाय करें। खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना तथा वायरस को और फैलने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है।

I would like to inform you all that I have tested positive for COVID-19. No serious symptoms have surfaced yet but as a precautionary measure I am practicing self isolation for next few days.