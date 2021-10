वैक्सीन लगा रही नर्स से पीएम मोदी ने पूछा रोचक सवाल, मिला यह जवाब...

प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगा रही क्रिस्टिना से सवाल किया कि उन्होंने अब तक कितने लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो करीब 15,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी हैं।

इस पर पीएम ने पूछा कि कुछ लोग आप पर चिल्लाए भी होंगे। क्रिस्टिना ने जवाब दिया कि हां, कुछ लोगों को डर लगता है लेकिन लोग कोऑपरेट करते हैं।

Today, when India has achieved a #VaccineCentury, I went to a vaccination centre at Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. The vaccine has brought pride and protection in the lives of our citizens. pic.twitter.com/MUObjQKpga