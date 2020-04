पंजाब पुलिस के ACP की कोरोना वायरस से मौत

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी उनकी ओर से दु:ख जाहिर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कोहली के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

लुधियाना के जनसंपर्क अधिकारी की ओर से आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर उनके निधन की जानकारी दी है।

इसमें लिखा गया है कि एसीपी अनिल कोहली कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे।शुक्रवार को पंजाब सरकार ने उनकी प्लाज्मा थैरिपी की अनुमति दी थी।



