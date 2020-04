Corona से जंग, नाचते-गाते पुलिसकर्मियों ने दिया घर में रहने का संदेश

के दौरान यह अद्भुत दृश्य गुवाहाटी की एक सड़क पर नजर आया। एएनआई के वीडियो के मुताबित एक पुलिसकर्मी जहां ढोलक पर थाप दे रहा था, वहीं एक पुलिसकर्मी लगातार नाच रहा था। सभी लोग मिलकर गीत भी गा रहे थे।



#WATCH Assam: Traffic Police personnel in Guwahati celebrate #RongaliBihu during Coronavirus Lockdown. They say, "We extend our greetings to everyone on the occasion. Please stay at home in this lockdown. If we stay healthy only then will we be able to celebrate Bihu." pic.twitter.com/xXFVuFb2uU