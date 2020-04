दिल्ली : अस्पताल में भर्ती मरकज निजामुद्दीन के संदिग्ध व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास, हड़कंप

दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अनुसार मरकज निजामुद्दीन के लोगों को 6वीं मंजिल पर भर्ती किया गया था। इनमें से एक ने आज आत्महत्या की कोशिश की। व्यक्ति को अस्पताल के अधिकारियों ने बताया। इस घटना के बाद अस्पताल में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है।

यूपी के 569 लोग क्वारंटाइन : में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 569 लोगों को चिन्हित करके क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा 218 विदेशी नागरिकों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके वीजा की पड़ताल की जा रही है।

तबलीगी में शामिल हुए 503 लोग हरियाणा में : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस महीने की शुरुआत में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होने वाले 72 विदेशियों समेत 503 लोगों का राज्य में होने का पता चला है। हरियाणा पुलिस को गुड़गांव और अंबाला समेत राज्य के अनेक जिलों में इज्तिमा से लौटे लोगों के होने का पता चला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के दल सक्रिय हो गए हैं।

