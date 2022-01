ओडिशा में कोविड-19 के 10,273 नए मामले (लाइव अपडेट्स)

-देश में कोरोना के 2.64 लाख नए मरीज, 1,09,345 रिकवर हुए।

-कल के मुकाबले 16785 नए मरीज मिले।

-दैनिक संक्रमण दर 14.73 प्रतिशत हुई।

-कोरोना के 12,72,073 एक्टिव केसेस। कुल ओमिक्रोन संक्रमितों की संख्या 5753 हुई।

