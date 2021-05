CoronaVirus Live Update: देश में कोरोना के 2,40,842 नए मामले, 3741 की मौत

-अब तक कोरोना के कुल 2,65,30,132 मामले, 2,34,25,467 डिस्चार्ज, 28,05,399 एक्टिव मरीज और 2,99,266 की मौत।

India reports 2,40,842 new #COVID19 cases, 3,55,102 discharges & 3,741 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry.



Total cases: 2,65,30,132

Total discharges: 2,34,25,467

Death toll: 2,99,266

Active cases: 28,05,399



Total vaccination: 19,50,04,184