Live Updates : आज से दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 लाख को खुराक

-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंत विश्व सरमा ने बताया कि 1.9 लाख स्वास्थ्यकर्मियों में से 6,500 को पहले दिन टीका लगाया जाएगा।

-टीकाकरण अभियान के पहले दिन गुजरात के 161 केंद्रों पर 16 हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जायेगा।

-अहमदाबाद और गांधीनगर में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक शनिवार को गुजरात में कोरोनावायरस का टीका सबसे पहले लगवाने वाले लोगों में शामिल होंगे।

As the world's largest Vaccination Drive starts in India today, International sand artist and Padma Awardee, Shri. @sudarsansand dedicates this beautiful sand art to the Nation with a message ~ "Together We Can Win". #IndiaFightsCorona #LargestVaccinationDrive pic.twitter.com/UFjQrhDuhA