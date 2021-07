खुशखबर, 17 देशों की कोविशील्ड को मंजूरी, वैक्सीन के 2 डोज के बाद कर सकेंगे यात्रा

सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इन देशों में यात्रा से पहले वहां की एंट्री गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें।



उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए यह वास्तव में अच्छी खबर है क्योंकि 16 यूरोपीय देशों ने एंट्री के लिए को मान्यता दे रहे हैं। हालांकि, वैक्सीनेशन के बावजूद, एंट्री गाइडलाइंस अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है, इसलिए यात्रा करने से पहले पढ़ लें।'

It is indeed good news for travellers, as we see sixteen European countries recognising COVISHIELD as an acceptable vaccine for entry. However despite being vaccinated, entry guidelines might vary from country to country, so do read up before you travel. https://t.co/Cy9HO2Uxu3