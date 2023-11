the first Prime Minister of India: हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है, क्‍योंकि उन्‍हें बच्‍चों से बहुत लगाव था और वह बच्चों को देश का भविष्य मानते थे।