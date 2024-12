छत्तीसगढ़ को मिले 15184 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, देश-विदेश के उद्योगपतियों ने की CM साय के साथ बैठक

trai new rule mandates telecom company to issue recharge voucher for only voice sms : दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने सोमवार को शुल्क नियमों में संशोधन कर मोबाइल पर केवल बातचीत और एसएमएस की सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों को राहत दी। इसके तहत मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए ‘वॉइस कॉल’ और एसएमएस के लिए एक अलग ‘प्लान’ जारी करने को अनिवार्य किया गया है।