Chhattisgarh: मानव तस्करी और धर्मांतरण मामले में 2 नन और एक अन्य को जमानत

why indians are important for US economy : हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा ने व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से गहरे होते जा रहे हैं। एक ओर जहां व्यापार घाटे और घरेलू उद्योगों के संरक्षण को लेकर टैरिफ एक नीतिगत हथियार बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह समझना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के लिए भारत और भारतीय समुदाय कितना आवश्यक है।