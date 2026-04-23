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  4. What will happen if you do not take the JEE exam for engineering?
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (12:09 IST)

इंजीनियरिंग के लिए यदि जेईई की परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा?

In the picture, male and female students are taking the JEE exam.
अगर आप JEE (Joint Entrance Examination) की परीक्षा नहीं देने का फैसला करते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके करियर के रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, कुछ खास दरवाजे जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन कई नए विकल्प भी खुलते हैं। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि JEE न देने के क्या परिणाम होंगे और आपके पास क्या विकल्प बचेंगे।
 

1. किन संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलेगा?

JEE मुख्य रूप से भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक "गेटवे" है। इसे न देने पर आप यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे:-
  • IITs (Indian Institutes of Technology): इसके लिए JEE Advanced जरूरी है, जिसमें बैठने के लिए JEE Main पास करना अनिवार्य है।
  • NITs (National Institutes of Technology)
  • IIITs (Indian Institutes of Information Technology)
  • CFTIs (Centrally Funded Technical Institutes)
 

2. आपके पास अन्य क्या विकल्प हैं?

JEE के बिना भी आप एक सफल इंजीनियर या प्रोफेशनल बन सकते हैं। आपके पास ये रास्ते खुले रहेंगे:-
राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएँ (State Entrance Exams): कई राज्यों की अपनी परीक्षाएं होती हैं (जैसे WBJEE, MHT-CET, COMEDK), जिनसे आप राज्य के बेहतरीन सरकारी और निजी कॉलेजों में जा सकते हैं।
निजी विश्वविद्यालय (Private Universities): BITS Pilani (BITSAT), VIT (VITEEE), SRM, और Manipal जैसे संस्थान अपनी खुद की परीक्षा लेते हैं। इनकी रैंकिंग कई NITs से भी बेहतर मानी जाती है।
Direct Admission: कई अच्छे प्राइवेट कॉलेज 12वीं के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन देते हैं।
अन्य कोर्सेज: अगर आपकी रुचि केवल इंजीनियरिंग में नहीं है, तो आप B.Sc, BCA, B.Design, BBA, या NDA (रक्षा सेवा) जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं।

3. क्या करियर पर बुरा असर पड़ेगा?

नहीं, यह एक गलतफहमी है।
 
स्किल की वैल्यू: कॉर्पोरेट जगत में आपकी डिग्री से ज्यादा आपके Skills (कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन) मायने रखते हैं।
ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट: अगर आप किसी साधारण कॉलेज से भी पढ़ते हैं लेकिन मेहनत करके अच्छी स्किल सीख लेते हैं, तो आप Google, Microsoft या Amazon जैसी कंपनियों में "Off-Campus" आवेदन करके करोड़ों का पैकेज पा सकते हैं।
 
निष्कर्ष: अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, तो JEE छोड़ना कोई बड़ा नुकसान नहीं है। बस आपके पास एक Plan B तैयार होना चाहिए।
 
सुझाव: अगर आपने फॉर्म भरा है, तो परीक्षा में बैठना एक अच्छा अनुभव हो सकता है। इससे आपको अपनी स्थिति और प्रतिस्पर्धा का अंदाजा मिलता है।
 
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