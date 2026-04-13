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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :भोपाल , सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (23:22 IST)

MP Board Result 2026 : 10वीं-12वीं के नतीजे 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे, ऐसे करें चेक

rajasthan board 10th results
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को एमपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2026 के नतीजे घोषित करेगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 

इस वर्ष एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 16 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। अब सभी छात्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा MP Board 10th, 12th Result 2026 Date and Time का इंतजार कर रहे हैं।
इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वर्ष 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षाओं के परिणाम 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे।
यह घोषणा डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री निवास से की जाएगी। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट्स के साथ-साथ विभिन्न पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स पर भी देख सकेंगे। Edited by : Sudhir Sharma
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