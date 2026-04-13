MP Board Result 2026 : 10वीं-12वीं के नतीजे 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे, ऐसे करें चेक

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को एमपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2026 के नतीजे घोषित करेगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।





यह घोषणा डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री निवास से की जाएगी। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट्स के साथ-साथ विभिन्न पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स पर भी देख सकेंगे। Edited by : Sudhir Sharma