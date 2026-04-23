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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (08:08 IST)

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान, वोटर्स में उत्साह, दिग्गजों ने डाले वोट

west bengal voting
Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी मतदान जारी। पल पल की जानकारी...


08:07 AM, 23rd Apr
-आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 43 पर अपना वोट डाला।
-AJUP संस्थापक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान।
-मायलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।
-केंद्रीय मंत्री और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एल. मुरुगन ने अपना वोट डाला।
 

07:31 AM, 23rd Apr
-गुजरात में उमरेठ विधानसभा उपचुनाव, और महाराष्ट्र में बारामती तथा राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान शुरू हो गया है।
-महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने वोट डालने से पहले महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

07:24 AM, 23rd Apr
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में कहा, "पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का पहला चरण आज हो रहा है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लें। मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें।" पीएम मोदी एक अन्य पोस्ट में तमिलनाडु के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से, तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की।

07:22 AM, 23rd Apr
-पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से मतदान जारी।
-पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान जारी।
-तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान। शिवगंगा में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने डाला वोट।
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