पीएम मोदी एक अन्य पोस्ट में तमिलनाडु के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से, तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की।
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ আজ। আমি সমস্ত নাগরিককে পূর্ণ উদ্যমে গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই। আমি বিশেষভাবে আমার তরুণ বন্ধুদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের বিপুল সংখ্যায় ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করছি।— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026
தமிழ்நாட்டு மக்கள் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ள வேளையில், அனைத்து வாக்காளர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இந்த புனிதமான ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களும், பெண்களும் பெருமளவில் திரண்டு வந்து, சாதனை அளவிலான வாக்குகள்…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026