वित्‍तमंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोलीं- सिर्फ आलोचना करते हैं, नहीं दिखती भारत की तरक्की

Nirmala Sitharaman Attacks Rahul Gandhi : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में भारत और उसके लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। भाजपा शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी जब भी लोकसभा में बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना होता है। उन्‍हें देश की तरक्‍की नहीं दिखती। सीतारमण ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय हर मुद्दे पर निराशा और संकट का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं।

सीतारमण ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय हर मुद्दे पर निराशा और संकट का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे देश के लोगों की मेहनत और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं।





वित्‍तमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक आकलन किया है। भाजपा के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि देश आज वैश्विक मंच पर अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी स्थिति में है।

Edited By : Chetan Gour