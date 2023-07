'स्वीट करम कॉफी' से ओटीटी डेब्यू करने जा रही मधु, अपने किरदार को लेकर कही यह बात

Project K becomes first Indian film to debut at Comic-Con San Diego: साउथ सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'आदिपुरुष' पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। 'आदिपुरुष' के बाद प्रभास अब फिल्म 'सालार' और 'प्रोजेक्ट के' में नजर आने वाले हैं। 'प्रोजेक्ट के' में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी नजर आने वाले हैं।