शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी को 12 साल पूरे, एक्ट्रेस ने शेयर की खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें | shillpa shetty and raj kundra celebrating 14th wedding anniversary actress shares video

ekta kapoor becomes the first indian woman to win an emmy award: एकता आर कपूर निस्संदेह भारतीय मनोरंजन जगत में सबसे बड़े नामों में से एक हैं और उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं हैं। कंटेंट क्वीन ने खुद की एक अलग पहचान बनाकर एंटरटेनमेंट के हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, और उनके कंटेंट की एक विस्तृत सीरीज ने जनता में हमेशा उत्साह बढ़ाया है।