क्रिसमस पर चुलबुल पांडे और ईद पर राधे बनकर सलमान खान और प्रभुदेवा करेंगे डबल धमाका

फिल्म वांटेड के बाद एक बार फिर और प्रभुदेवा की जोड़ी 'दबंग 3' लेकर आ रही है। यह फिल्म इस साल के मौके पर रिलीज होने जा रही है। और अब अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए निर्देशक प्रभु देवा और सुपरस्टार सलमान खान की पॉवरपैक जोड़ी अगले साल ईद पर 'राधे' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है।

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें क्रिसमस पर चुलबुल पांडे और ईद पर राधे के साथ मोस्ट वांटेड भाई की झलक साझा की है।यह वीडियो पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा, Aap he ne poocha tha 'Dabangg 3' ke baad kya? What and when? Yeh lo answer #EidRadheKi.