रश्मि देसाई की क्यूट तस्वीरों पर फैंस हुए फिदा, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल

टीवी एक्ट्रेस रश्‍मि देसाई अपनी खूबसूरत तस्वीरों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट अपनी कुछ क्यूट तस्वीरें शेयर की है।





रश्‍मि देसाई ने दो अलग -अलग पोज में तस्वीर शेयर की है। इन तस्वीरों में रश्‍मि फ्लावर प्रिंट ड्रेस में नजर आ रही हैं और उन्होंने सर पर टोपी लगा रखी है। तस्वीर में रश्मि ने काफी प्यारे पोज दे रही हैं।







इन तस्वीरों के साथ रश्‍मि ने कैप्शन में लिखा, The one you are looking for Is you. रश्मि देसाई की इन तस्वीरों की ‍फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।





इससे पहले रश्‍मि देसाई ने पिंक कलर के डीप नेक वाले स्‍टाइलिश आउ‍टफिट में बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की थीं। व‍ह किताब हाथ में लिए पोज देती नजर आ रही हैं।





बता दें कि रश्मि देसाई अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस को लेकर भी जानी जाती हैं। वह अकसर अपने डांस वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। रश्मि देसाई ने टीवी की दुनिया में सीरियल उतरन से एंट्री की थी। उतरन सीरियल से वो घर-घर में तपस्या के तौर पर मशहूर हुईं।