रॉकी बनें रणवीर सिंह ने फैंस को दी जबरदस्त मंडे मोटिवेशन, शेयर किया शर्टलेस वीडियो

ranveer singh created a ruckus on by showing his bare body: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों स्टार्स इन दिनों अपनी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर, रॉकी के किरदार में हैं, तो आलिया उनकी रानी बनी हैं और फिल्म का ट्रेलर पहले ही फैन्स पर अपना जादू चलाने में कामयाब साबित हुआ है।



ऐसे में जबकि दर्शक अब फिल्म में रणवीर को रॉकी के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वह रॉकी का चार्म बिखेरते हुए देखे जा सकते हैं और सभी को मेजर मंडे मोटिवेशन गोल्स भी देते दिखें।

रणवीर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो सिर्फ शॉर्ट्स में देखें जा सकते हैं। हालांकि उनका ये लुक उनके किरदार रॉकी का है लेकिन वीडियो में रणवीर की बेयर बॉडी ने लोगों के होश उड़ा दिए है। इसे उन्होंने कैप्शन दिया, 'मंडे आ, रॉकी रंधावा की ओर से #MondayMotivashiun #RRKPK.

वैसे रणवीर सिंह की भी पहचान बॉलीवुड के कुछ सबसे फिटेस्ट एक्टर्स के रूप में होती हैं और अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने फिर इस बात को साबित किया कि कैसे ह्यूमन बॉडी अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ा सकती है। खैर, रणवीर का यह गठीला बदन उन्हें और अधिक आकर्षक बना रहा है और अपनी उपस्थिति के साथ, वह यकीनन सभी को मंडे मोटिवेशन दे रहे हैं।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर में रणवीर सिंह को देखने के बाद फिल्म से सामने आए उनके गानों ने सभी को प्रभावित किया है, साथ ही उन्हें और ज्यादा के लिए उत्सुक किया है। पर अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 28 जुलाई को फिल्म थिएटर्स में लग रही है।