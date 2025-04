मोनोकिनी पहन स्विमिंग पूल में उतरीं राशि खन्ना, बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर मचाया तहलका

राशि खन्ना साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। राशि एक्टिंग के साथ ही अपने लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है।

राशि ने हाल ही में मोनोकिनी में अपनी कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की है। राशि रेड कलर की मोनोकिनी पहने स्विमिंग पूल के अंदर पोज देती नजर आ रही हैं।

राशि पहाड़ों के बीच बने पूल में बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं।

तस्वीरों के बैकग्राउंड में पहाड़, पानी और सनसेट का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। राशि ने कैप्शन में लिखा, Lost and don’t want to be found!