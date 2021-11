पूजा हेगड़े का सपना हुआ पूरा, अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगी एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का एक अधूरा सपना अब पूरा हो गया है। पूजा हेगड़े ने के साथ काम करने के अपने सपनों को आखिरकार पूरा कर लिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अमिताभ के साथ अपनी कैंडिड फोटो साझा कर इस बात की खुशी जाहिर की है।

इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन फॉर्मल लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं पूजा कैजुअल आउटफिट पहने हुए हंसते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, The man. The Legend. Shooting with him is a dream I can finally tick off my dream list. Enough said. Stay tuned for more.. @SrBachchan #whendreamscometrue





बता दें कि पूजा हेगड़े से जब सोशल मीडिया पर ऑस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान एक फैन ने उनके ड्रीम एक्टर का नाम पूछा था तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया था। वहीं एक फैन को जवाब देते हुए पूजा ने कहा था, एक और केवल एक अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना चाहती हूं। उम्मीद है एक दिन सच होगा।

आखिरकार एक्ट्रेस का यह सपना सच हो ही गया। पूजा हेगड़े थालापती विजय की 'बीस्ट', चिरंजीवी और राम चरण के साथ 'आचार्य', प्रभास के साथ 'राधे श्याम' सलमान खान की 'भाईजान' और रणवीर सिंह के साथ 'सर्कस' में भी नज़र आएंगी।