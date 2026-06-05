राम चरण स्टारर 'पेड्डी' का बॉक्स ऑफिस पर दिखा तूफान, ओपनिंग डे पर ही पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

'पेड्डी' इस साल की सबसे मच-अवेटेड पैन-इंडिया रिलीज में से एक थी, जिसमें राम चरण लीड रोल में हैं और जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अपने सुपरहिट गानों, दमदार प्रमोशनल कंटेंट और इम्पैक्टफुल ट्रेलर के जरिए सोशल मीडिया पर भारी बज बनाने के बाद, यह फिल्म आखिरकार 4 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई।

रिलीज होते ही 'पेड्डी' ने थिएटर्स में तूफान ला दिया है। हिम्मत, जज्बे और दिल छू लेने वाली कहानी को देखने के लिए थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ रही है, फैंस जश्न मना रहे हैं और जनता की तरफ से फिल्म को शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं। दर्शकों के इस जबरदस्त रिस्पॉन्स का असर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर भी साफ देखने को मिल रहा है।

फिल्म ने दुनिया भर में अपने पहले ही दिन 135.36 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करके एक धमाकेदार शुरुआत की है, जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ और शोज़ में दर्शकों की लगातार बढ़ती भीड़ के दम पर 'पेड्डी' के हिंदी वर्जन ने भी पहले दिन जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है।

​फिल्म को मिल रही तारीफों और सामने आ रहे वीकेंड को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी। यह कामयाबी राम चरण के लिए बेहद खास है, क्योंकि 'RRR' के बाद यह उनकी दूसरी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग है। इसी के साथ वे एक से ज्यादा बार 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग डे देने वाले दुनिया के सिर्फ पांचवें एक्टर बन गए हैं।

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​23 मई को भोपाल में हुआ 'पेड्डी' का ग्रैंड म्यूज़िकल लॉन्च इवेंट इस साल के सबसे बड़े और यादगार फिल्मी इवेंट्स में से एक बनकर उभरा है। इस शानदार शाम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और क्रू एक साथ नजर आए, जिनमें राम चरण, जाह्नवी कपूर, रवि किशन, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना और ऑस्कर विनर कंपोजर ए. आर. रहमान शामिल थे। इन सबने मिलकर फैंस के लिए इस शाम को कभी न भूलने वाला एक बेहतरीन अनुभव बना दिया।

​फिल्म में राम चरण ने एक 'क्रॉसओवर एथलीट' का किरदार निभाया है। यह कैरेक्टर उन महान खेल दिग्गजों के सफर से प्रेरित है, जिन्होंने अपनी असली मंजिल पाने से पहले अलग-अलग खेलों में अपना दमखम दिखाया था। ठीक वैसे ही जैसे एम एस धोनी क्रिकेट के आइकॉन बनने से पहले फुटबॉल खेला करते थे, और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का इतिहास रचने से पहले शुरुआत में टेनिस में हाथ आजमाया था। 'पेद्दि' भी इसी तरह हिम्मत, बदलाव और बड़े सपनों को सच करने के जज्बे का जश्न मनाती है।

​​बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, और उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे बेहतरीन कलाकारों की फौज है, जो फिल्म के स्केल और इसके इम्पैक्ट को और ज्यादा बढ़ा देती है।