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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 5 जून 2026 (12:49 IST)

World Environment Day: कुब्रा सैत से लेकर शाहरुख खान तक, बॉलीवुड के ये सितारे दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को महत्व

World Environment Day 2026
आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है और 'विश्व पर्यावरण दिवस' हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ऐसे समय में जब स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, बॉलीवुड के कई सितारे भी पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाकर लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।
 
खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ये सितारे कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। आइए जानते हैं उन बॉलीवुड हस्तियों के बारे में, जिन्होंने हरित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाया है।
 

शाहरुख खान

शाहरुख खान ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2023 में हुंडई आयोनिक 5 को पेश कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया। उनका यह कदम स्वच्छ परिवहन और प्रदूषण कम करने के महत्व को रेखांकित करता है।

कुब्रा सैत

कुब्रा सैत लंबे समय से पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की समर्थक रही हैं। हाल ही में महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाकर उन्होंने इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।
 

रितेश देशमुख

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने साल 2022 में बीएमडब्ल्यू iX इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपने कार कलेक्शन का हिस्सा बनाया। यह फैसला उनके पर्यावरण के प्रति जागरूक नजरिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाने की सोच को दर्शाता है।

 

सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने एमजी कॉमेट ईवी को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में अपनाकर यह संदेश दिया कि छोटे प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
 

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित ने टाटा नेक्सन ईवी डार्क एडिशन को अपनाकर पर्यावरण-अनुकूल लाइफस्टाइल को बढ़ावा दिया। उनका यह कदम भारत के विकसित हो रहे ईवी इकोसिस्टम को समर्थन देने की दिशा में प्रेरणादायक माना जाता है।
 

दीया मिर्जा

पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाने वाली दीया मिर्जा ने बीएमडब्ल्यू iX इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपनाकर एक बार फिर ग्रीन लाइफस्टाइल के समर्थन का संदेश दिया।
 

जैकलीन फर्नांडिस

जैकलीन फर्नांडिस ने बीएमडब्ल्यू i7 के जरिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाया, जो आधुनिक तकनीक, लग्जरी और पर्यावरण-अनुकूल सोच का शानदार उदाहरण है।
 

कुणाल खेमू

कुणाल खेमू ने मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास इलेक्ट्रिक को अपनाकर यह दिखाया कि आधुनिक प्रदर्शन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ चल सकते हैं।
 
इन बॉलीवुड सितारों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि समाज को पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है। यह साबित करता है कि सस्टेनेबिलिटी केवल एक चलन नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यक जिम्मेदारी है।
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