शुक्रवार, 5 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. amit sadh birthday top 5 best performances career journey
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 5 जून 2026 (11:52 IST)

टीवी से OTT तक छाए अमित साध, बर्थडे पर देखें उनकी टॉप 5 परफॉर्मेंस

Amit Sadh birthday
बॉलीवुड एक्टर अमित साध 5 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमित ने कड़े संघर्ष के बाद मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित साध ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तीन सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स टेलीविजन, फिल्म्स और ओटीटी पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। 
 
अमित साध ने साल दर साल अपनी एक्टिंग के बलबूते उन्नति का भी स्वाद चखा है। बहुत कम एक्टर्स हैं जिन्होंने टीवी और फिल्म्स दोनों में सफलता का मज़ा उठाया है। उनमें से एक हैं अवरोध एक्टर अमित साध। एक्टर के बर्थडे के अवसर पर उनके फैंस उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। 
ऑडियंस का एक्टर अमित के लिए प्यार यह दर्शाता है कि वह क्यों आज सफलता के शिखर पर हैं और आगे भी अपनी मेहनत से हर ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो ऑपरेशन परिंदे एक्टर ने हर शो और फ़िल्म में उत्तम अभिनय दर्शकों के सामने पेश किया है। परंतु आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए देखते हैं उनकी 5 जबरदस्त परफॉरमेंस जो हैं उनके करियर की अब तक कि सबसे श्रेष्ठ अदाकारी का अंजाम है।
 

ब्रीद: इनटू द शैडोज

ब्रीद के दूसरे इंस्टॉलमेंट होने के नाते इस शो का कद स्टोरीटेलिंग, कैरेक्टर्स और उनके सामने आने वाली चुनौती के कारण बढ़ गया था। एक्टर अमित साध ने कबीर सावंत की भूमिका बड़े लाजवाब अंदाज़ में स्क्रीन पर बयान की। वही उन्होंने अभिषेक बच्चन एक और बेहतरीन एक्टर के साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया। अमित ने वाकई में अपने फैंस को इस किरदार से खूब एंटरटेन किया और पूरे शो के दौरान अपने जज्बातों के साथ बांधे रखा।
 

काई पो चे

2013 में रिलीज यह कल्ट फिल्म ने न सिर्फ अमित को लाइमलाइट में उतार अपितु ओमकार शास्त्री के किरदार से लोगों का ध्यान अमित की ओर एक प्रतिभावान परफ़ॉर्मर के नाते पहुंचा। ओमकार बन अमित फ़िल्म में दोस्ती और पॉलिटिक्स के बीच अपना संतुलन बनाए रखने की जद्दोजहद करते नज़र आते हैं।
 

ब्रीद

भारतीय थ्रिलर्स की बात करें तो यह शो टॉप शोज की श्रेणी में आता है। यह शो अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा प्रसारित दूसरा शो था। एक्टर ने इस क्राइम ड्रामा में सीनियर इंस्पेक्टर कबीर सावंत का पात्र निभाया। एक्टर आर माधवन के किरदार डैनी के खिलाफ एक्टर ने अपने किरदार को पूर्ण साहस और दृढ़ता से निभाया।
 

अवरोध- द सीज विदिन

इस शो में अमित ने पैरा एसएफ के टीम लीडर मेजर विदीप सिंह का रोल प्ले किया है। यह अमित के कई चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। रोल के लिए प्रबल तैयारी और ट्रेनिंग की वजह से अमित ने इस किरदार में चार चांद लगा दिए। और इस शो में एक बार फिर उनके फैंस उन्हें यूनिफार्म में देखकर खूब हर्षित भी हुए।
 

जीत की जिद्द

अमित साध इस शो में यूनिफार्म पहन इससे ज़्यादा कभी भी हैंडसम नहीं लगे। अमित ने एक बार फिर इस शो में जवान मेजर डीप सिंह स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर की भूमिका अदा की, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें लकवा मार जाता है लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण वह पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। इस शो में अमित की परफॉरमेंस की प्रशंसा उनके फैंस आज भी करते हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
World Environment Day: कुब्रा सैत से लेकर शाहरुख खान तक, बॉलीवुड के ये सितारे दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को महत्व

टीवी से OTT तक छाए अमित साध, बर्थडे पर देखें उनकी टॉप 5 परफॉर्मेंस

टीवी से OTT तक छाए अमित साध, बर्थडे पर देखें उनकी टॉप 5 परफॉर्मेंसबॉलीवुड एक्टर अमित साध 5 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमित ने कड़े संघर्ष के बाद मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित साध ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तीन सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स टेलीविजन, फिल्म्स और ओटीटी पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है।

'गुड बॉय' इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं रितिक रोशन, सोशल मीडिया पर मांगा 'ग्रे शेड' रोल

'गुड बॉय' इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं रितिक रोशन, सोशल मीडिया पर मांगा 'ग्रे शेड' रोलबॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले रितिक रोशन की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। पिछले ढाई दशकों से हिंदी सिनेमा में एक आदर्श नायक, देशभक्त और सीधे-साधे 'गुड बॉय' की भूमिकाएं निभाने के बाद, अब रितिक रोशन कुछ डार्क और जटिल किरदारों की तलाश में है।

पलक तिवारी ने फ्लोरल ड्रेस में दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

पलक तिवारी ने फ्लोरल ड्रेस में दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पाराअपनी खूबसूरती और बेहतरीन सेंस ऑफ स्टाइल के लिए मशहूर पलक तिवारी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं।

'मां बहन' बनी माधुरी दीक्षित के अभिनय का नया अध्याय, हर फ्रेम में छाईं एक्ट्रेस

'मां बहन' बनी माधुरी दीक्षित के अभिनय का नया अध्याय, हर फ्रेम में छाईं एक्ट्रेसकई सालों से अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती आ रही माधुरी दीक्षित, नेटफ्लिक्स की नई फिल्म 'मां बहन' में एक बिल्कुल अलग अंदाज़ में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया है जो रंगों से भरपूर होने के साथ-साथ भावनात्मक गहराई भी रखता है। माधुरी ने इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और सहजता के साथ निभाया है।

भठकंडी गांव में हुई डॉ. प्रभात की वापसी, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा 'ग्राम चिकित्सालय' का प्रीमियर

भठकंडी गांव में हुई डॉ. प्रभात की वापसी, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा 'ग्राम चिकित्सालय' का प्रीमियरप्राइम वीडियो ने दर्शकों का इंतज़ार खत्म करते अपनी प्राइम ऑरिजिनल सीरीज़, 'ग्राम चिकित्सालय' के दूसरे सीज़न के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की। यह सीरीज 23 जून को स्ट्रीम होगी। ललितम तिवारी के निर्देशन में बनी सीरीज़, ग्राम चिकित्सालय को द वायरल फीवर ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी कहानी वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने लिखी है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com