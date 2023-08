One year to release of film Darlings: बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह जो अपने आउटस्टैंडिंग परफॉरमेंस और बहुमुखी रोल्स के लिए जानी जाती हैं, इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। अपने द्वारा चुनी गई स्क्रिप्ट की लंबी रेंज से लेकर सरप्राइजिंग प्रदर्शन देने तक, यह एक्ट्रेस सब कुछ जानती है। शेफाली शाह की फिल्म 'डार्लिंग्स' ने रिलीज के एक साल पूरे कर लिए हैं।