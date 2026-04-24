नवाजुद्दीन सिद्दीकीने खुद को आइकॉन मानने से किया इनकार, बोले- अब भी सीख रहा हूं
एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां अक्सर बड़े-बड़े तमगों और छवि के आधार पर पहचान बनाई जाती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी सादगी और जमीन से जुड़े नजरिए के कारण अलग ही दिखाई देते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मांझी – द माउंटेन मैन, बजरंगी भाईजान और ठाकरे जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय देने के बाद भी उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे दमदार कलाकारों में गिना जाता है।
इतनी शानदार फिल्म सूची के बावजूद, नवाजुद्दीन का मानना है कि वह अभी तक “अच्छे अभिनेता” नहीं बने हैं और खुद को “आइकॉन” मानने से भी इनकार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद को कोई आइकॉन नहीं मानता। मैं अभी तक अभिनेता बना ही नहीं हूं, मैं अब भी सीख रहा हूं, लगातार आगे बढ़ रहा हूं।
नवाजुद्दीन के लिए अभिनय कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, अनुशासन और हमेशा बेहतर बनने की चाह जरूरी होती है। यही विनम्रता उन्हें लोगों की नजर में एक दिग्गज बनाती है। गहरी भावनाओं को भीतर से जीना हो या बेहद सहज तरीके से यथार्थ को पर्दे पर उतारना—नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हर भूमिका के साथ अभिनय का एक नया स्तर तय किया है।
उन्होंने आगे कहा, एक अच्छा अभिनेता बनना पूरी जिंदगी की साधना है, और इसके लिए एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है। उनके ये शब्द उस दौर में एक बड़ी सीख हैं, जहां त्वरित प्रसिद्धि अक्सर समर्पण पर भारी पड़ती है। वे याद दिलाते हैं कि सच्ची कला लगातार खुद को बदलने और निखारने में ही है।
सालों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अलग-अलग शैलियों में गहराई और ताकत से भरे अभिनय के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन खुद से संतुष्ट न होना और लगातार बेहतर करने की कोशिश ही उन्हें खास बनाती है। उनके लिए हर किरदार एक नया अवसर होता है—सीखने, भूलने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का।
अपने इसी जुनून के साथ वे जल्द ही ‘मैं अभिनेता नहीं हूँ’ और ‘तुम्बाड 2’ जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। इसके अलावा भी उनके पास छह से सात और दमदार फिल्में हैं, जो उन्हें आज के समय के सबसे मेहनती और समर्पित कलाकारों में और मजबूत स्थान दिलाती हैं।
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