Batwara 1947: सनी देओल की नई फिल्म की कहानी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट, असगर वजाहत के नाटक से क्या है कनेक्शन?

भारत के विभाजन की त्रासदी पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही 'बंटवारा 1947' (पूर्व नाम लाहौर 1947) से दर्शकों की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। इसकी वजह सिर्फ सनी देओल नहीं, बल्कि निर्देशक राजकुमार संतोषी, निर्माता आमिर खान और मशहूर लेखक असगर वजाहत की कालजयी कहानी का साथ आना भी है। यह फिल्म सिर्फ भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, रिश्तों और सांप्रदायिक सौहार्द का ऐसा संदेश देती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

क्या है 'बंटवारा 1947' की कहानी?

फिल्म की कहानी 1947 के भारत विभाजन के दौरान लाहौर में घटित होती है। बंटवारे के बाद एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार सिकंदर मिर्जा (सनी देओल) को लाहौर में एक बड़ी हवेली अलॉट होती है। लेकिन जब परिवार वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि हवेली में एक बुजुर्ग हिंदू महिला (शबाना आजमी) अब भी रहती है। वह अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका मानना है कि यही उसका संसार है।

शुरुआत में दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव रहता है, लेकिन धीरे-धीरे इंसानियत धर्म पर भारी पड़ने लगती है। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या धर्म इंसान को बांट सकता है या इंसानियत हर दीवार तोड़ सकती है। यही भावनात्मक संघर्ष फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।

किस कहानी पर आधारित है फिल्म?

'बंटवारा 1947' प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइं वेख्या, ओ जम्याइ नइं' पर आधारित है। यह हिंदी-उर्दू रंगमंच के सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक मंचित नाटकों में से एक माना जाता है।

यह नाटक दशकों से भारत और विदेशों में सैकड़ों बार मंचित हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत की कहानी कहता है। यही वजह है कि इसे भारतीय रंगमंच की क्लासिक रचनाओं में गिना जाता है।





सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हिट जोड़ी

सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेता-निर्देशक जोड़ियों में मानी जाती है। दोनों ने पहले घायल (1990), दामिनी (1993) और घातक (1996) जैसी यादगार फिल्में दीं। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि आज भी क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती हैं। करीब तीन दशक बाद दोनों फिर साथ आए हैं, इसलिए 'बंटवारा 1947' को लेकर दर्शकों का उत्साह काफी अधिक है।

फिल्म की स्टारकास्ट

सनी देओल

प्रीति जिंटा

शबाना आजमी

अली फजल

करण देओल

अभिमन्यु सिंह

रिलीज डेट और म्यूजिक

फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका संगीत ऑस्कर विजेता ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

फिल्म से जुड़े स्पेशल ट्रिविया