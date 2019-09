मलाइका अरोरा ने शेयर की टॉपलेस तस्वीर, हॉट अंदाज देख फैंस हुए घायल

Photo : Instagram

मलाइका अरोरा बॉलीवुड एक्टर के साथ अपने रिश्ते के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों की वजह से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में मलाइका ने अपनी एक बोल्ड थ्रोबैक तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है।इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मलाइका समंदर में टॉपलेस नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में सिर्फ उनकी बैक साइड ही दिखाई दे रही है। मलाइका ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, #Repost @farrokhchothia with @get_repost With the eternal Malaika, #archives.मलाइका की यह तस्वीर 18 साल पुरानी है। जिसे एक फोटोग्राफर ने शेयर की थी। वहीं मलाइका ने इसे रीपोस्ट किया है। तस्वीर में मलाइका को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो 18 साल पहले जितनी फिट और हॉट थीं, आज भी वैसी ही स्टनिंग लगती हैं।मलाइका की इस तस्वीर पर अब तक लाखों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रेटीज भी कमेंट करके उनकी तारीफें कर रहे हैं। इनमें अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज शामिल हैं।हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मलाइका को ट्रोल कर रहे हैं। इस तस्वीर पर मलाइका की उम्र और बोल्डनेस को लेकर काफी भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए गए हैं।