रिवलिंग ड्रेस पहनकर विराट कोहली के रेस्टोरेंट पहुंचीं खुशी मुखर्जी, बोल्ड अंदाज देख फैंस हुए घायल

कई एक्ट्रेस एक्टिंग से ज्यादा अपनी बोल्ड अदाओं की वजह से चर्चा में रहती हैं। इन्हीं में से एक नाम खुशी मुखर्जी का भी है। खुशी अक्सर पब्लिक प्लेस में रिवलिंग आउटफिट पहने नजर आती हैं। वह अपने किलर अंदाज से सभी का ध्यान खिंच लेती हैं।

हाल ही में खुशी कपूर को विराट कोहली के रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में वह ब्लैक कलर की साइड कट शिमरी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं।

खुशी की ड्रेस में बहुत सारे कट्स है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक मैचिंग ग्लव्स भी कैरी किए हैं। खुशी की यह ड्रेस बेहद की रिवलिंग है।

खुशी ने न्यूड मेकअप, खुले कर्ली हेयर के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कमरबंद भी बांधा हुआ है। नोजरिंग और ईयररिंग्स उनके लुक को और भी निखार रहे हैं।



वीडियो में खुशी पैपराजी को पोज देती नजर आ रही है। एक्ट्रेस का यह सुपर बोल्ड लुक देख फैंस की आंखें फटी रह गई है। वहीं खुशी के वीडियो के कैप्शन में लिखा, Love me or Hate me But u can’t surely ignore me !!!



बता दें कि खुशी मुखर्जी साउथ की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने तमिल और तेलुगु की कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह स्प्टलट्सविला 10, लव स्कूल और बालवीर रिटर्न जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं।