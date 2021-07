'बिग बॉस ओटीटी' को होस्ट करेंगे करण जौहर, इस दिन से शुरू हो रहा शो

शो के पहले 6 हफ्ते ओटीटी पर पहले दिखाए जाएंगे। ओटीटी पर बिग बॉस को होस्ट करेंगे। करण से पहले सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी इसके लिए सामने आया था। बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस ओटीटी को होस्ट करेंगे, लेकिन ऑफिशियली करण का नाम इसके लिए फाइनल किया गया है।

वूट ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, BiggBossOTT hoga itna over the top that only someone ekdum over the top could have matched the vibe. The one and only Karan Johar, joins #BBOTT as the host. Ab toh itna crazy, itna over the top hoga ki aap soch bhi nahi sakte.