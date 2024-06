Film Welcome to the Jungle: 'वेलकम' और 'वेलकम 2' की सफलता के बाद अब मेकर्स इस फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लेकर आ रहे हैं। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी।