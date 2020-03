काजोल-न्यासा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर झूठी

Thank you for asking. & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless



बात जब बहुत बढ़ गई तो बीच में कूदे। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर फौरन ट्वीट किया कि काजोल और न्यासा पूरी तरह ठीक हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहें झूठ और बेबुनियाद हैं।



अजय के इस ट्वीट के बाद सभी लोगों के जान में जान आई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ सरकार द्वारा तय की गई बातों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वे घरों में ही हैं। किसी से नहीं मिल रहे हैं। उनका अपना फैंस से कहना है कि वे भी यहीं करें।