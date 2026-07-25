शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड का रिएक्शन, प्रियंका चोपड़ा ने यूं जताई खुशी

देशभर में नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बेहद अहम और ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। हफ्तों से जारी छात्रों के आंदोलन और सामाजिक दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन अपने चरम पर था। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसे भारतीय लोकतंत्र में युवा शक्ति की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

बॉलीवुड और प्रमुख हस्तियों की प्रतिक्रियाएँ

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई फिल्मी हस्तियों ने भी छात्रों की इस सफलता पर खुशी जाहिर की है।

प्रियंका चोपड़ा जोनस: अभिनेत्री ने पत्रकार फाये डिसूजा की पोस्ट पर ताली, उत्सव और लाल दिल वाले इमोजी पोस्ट कर इस कदम का समर्थन किया।

प्रकाश राज: लगातार जंतर-मंतर आंदोलन का समर्थन कर रहे अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा, "बधाई हो मेरे प्यारे छात्रों और सोनम वांगचुक सर। आपने साबित कर दिया कि एकजुट होकर किसी भी सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सकता है।"

अरमान मलिक: सिंगर अरमान मलिक ने इसे सीधे तौर पर "युवाओं की शक्ति" करार दिया।

रिद्धि डोगरा: एक्ट्रेस ने लिखा, लोकतंत्र किसी एक पल में नहीं बना। ये समय के साथ बना है उन लोगों की वजह से जिन्होंने कभी केयर करना बंद नहीं किया। आज का दिन ये याद दिलाता है कि आपकी आवाज में ताकत है।





अभिषेक बनर्जी: डीपी बदल गई। जेन जी को मुबारक। साथ ही ये याद दिलाता है कि साथ में जब हम होते हैं तो खड़े होते हैं। जब हम बिखरे हुए होते हैं तो गिर जाते हैं।

विजय वर्मा ने कहा, अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना।