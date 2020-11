बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने जीता नेशनल अवॉर्ड, दीपिका पादुकोण ने दी बधाई

कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण ने इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप, में अपना निवेश किया था। बेंगलुरु में स्थापित यह स्टार्टअप अंतरिक्ष उद्योग में कुछ दमदार इन्नोवेशन पर काम कर रहा है जो न केवल कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि इको-फ्रेंडली भी हैं।

वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं और ग्लोबल स्टैण्डर्ड से मेल खाने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं।

आजकल के आत्मनिर्भर भारत के दिनों में, दीपिका पादुकोण इस होम ग्रोन स्टार्टअप कंपनी की एक गर्वित निवेशक हैं जो भारत में न केवल तेजी से स्पेस इंडस्ट्री का विकास कर रहे हैं, बल्कि अपने अभूतपूर्व काम के साथ एक वैश्विक पदचिह्न भी बना रहे हैं।

Congratulations to @BellatrixAero on winning the National Award!



I am truly humbled & honoured to be able to play a small part in India’s contribution to global space technology & innovation as an investor and well wisher.#JaiHind https://t.co/V8F9kJMrvn pic.twitter.com/Mplf3PzneH — Deepika Padukone (@deepikapadukone) November 30, 2020

बता दें ‍कि आखिरी बार दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक में नजर आईं। फिल्म में एक एसिड पीड़िता का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया। वह इन दिनों शकुन बत्रा की अगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं।