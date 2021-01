'पद्मावत' को 3 साल पूरे, दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती को याद करते हुए शेयर किया स्पेशल वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस और की फिल्म 'पद्मावत' को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के किरदार में दिखाई दी थीं। इस प्रतिष्ठित किरदार को याद करते हुए, बॉलीवुड की क्वीन ने अपने सोशल मीडिया पर एक बीटीएस वीडियो साझा किया है।

वीडियो में, फिल्म से दीपिका के कुछ बेहतरीन दृश्यों को दिखाया गया है। साथ ही, वह इस बारे में बात कर रही हैं कि कैसे वह संजय लीला भंसाली की एक बार नहीं बल्कि तीन बार हीरोइन बन कर आभारी महसूस कर रही हैं।









वीडियो को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, Some memories & experiences are difficult to articulate but live in your heart forever. Padmaavat was one such experience. Thank you Sanjay Leela Bhansali for entrusting me with this movie & character of a lifetime... #3yearsofpadmaavat







दीपिका पादुकोण ने न केवल एक भारतीय रानी के किरदार को खूबसूरती से निभाया है, बल्कि इसे 300 करोड़ के क्लब में भी ले जाने में कामयाब रही हैं। रानी पद्मावती निस्संदेह सुपरस्टार द्वारा लाजवाब अदाकारी के साथ एक प्रतिष्ठित किरदार रहा है, जिसने चुनिंदा शब्दों के साथ अपनी आंखों से कुछ बेहद मजबूत संदेश दिए है जो कि हर अभिनेता नहीं कर सकता है और साथ ही, घूमर के साथ सबसे सुंदर परफॉर्मेंस भी दी है।