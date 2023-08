'गदर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर हुई बमबाजी

Bombing during the screening of Gadar 2: सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 'गदर 2' देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रही भीड़ के बीच विवादों की खबरें भी सामने आ रही है।

वहीं अब पटना में 'गदर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान एक थिएटर के बाहर बमबाजी की खबरें सामने आई है। यह घटना पटना के गांधी मैदान स्थित रीजेंट सीनेमा हॉल की है। रात करीब 12 बजे दो युवक सिनेमाघर के बाहर पहुंचे और बम फेंक कर भाग गए। एक बम फट गया जबकि दूसरा नहीं फटा।

इस बमबाजी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मामले में पीरबहोर थाने में केस दर्ज कराया गया है। सिनेमा हॉल के मैनेजर सुमन कुमार सिन्हा ने कहा कि बुधवार की रात करीब 11 बजे दो-तीन लोग शराब के नशे में आए। मेन गेट पर जो गार्ड था उनसे कहने लगे कि भीड़ है और हमलोग ब्लैक मार्केटिंग करके कुछ पैसा कमाते हैं।

उन्होंने बताया कि इस पर गार्ड ने कहा कि हमार यहां टिकट ब्लैक नहीं होता है न हमलोग होने देते हैं। इसके बाद गार्ड ने आकर सिनेमा हॉल का आधा शटर गिरा दिया। कुछ देर बाद सिनेमा हॉल की पीछे की गली से उपद्रवी आए और एक बम शटर के सामने फेंक दिया।

घटना के बाद तुरंत सिनेमा हॉल के लोगों ने गांधी मैदान थाने को इसकी सूचना दी। जब एक पुलिस ऑफिसर आए तो उपद्रवियों की ओर बम फेंक दिया जो फट गया। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।