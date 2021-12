बीजेपी नेता के सिर चढ़ा अल्लू अर्जुन का जादू, रैली में बोला 'पुष्पा' का फेमस डायलॉग

साउथ सुपरस्टार की हालिया रिलीज फिल्म 'पुष्पा' का जादू फैंस के सिर चढ़ बोल रहा है। इस फिल्म के डायलॉग काफी पॉपुलर हो रहे है। फिल्म फर्टेर्निटी के सदस्य प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर फिल्म के आइकोनिक डायलॉग को रीक्रिएट कर रहे हैं।





फिल्म का डायलॉग है, 'Do you think is flower? Pushpa is a fire' रैली के लिए राजनीतिक दल ने डायलॉग को अपने अनुसार बदल लिया है।