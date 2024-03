'बड़े मियां छोटे मियां' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

12th fail actress medha shankar was fully broke and only had Rs 257 in her account 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी की तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन इस फिल्म को देख मेधा शंकर की एक्टिंग भी लोगों में दिमाग में बस जाती है। हाल ही में IMDb के साथ बातचीत में मेधा शंकर ने कई दिलचस्प बातें साझा कीं। मेधा का कहना है कि उन्होंने मुंबई में एक एक्टर के रूप में अपना सफर 2018 में शुरू किया था। 2022 में उन्होंने एक कास्टिंग एजेंसी की सहायता से विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। मेधा को यकीन था कि यह रोल उनके लिए ही है और उनका यह विश्वास सच साबित हुआ।